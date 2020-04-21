Часть домов в районе «Телецентра» в Томске останутся без воды завтра

Томский Обзор / Фото: 21 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 22 апреля, в Томске в некоторых домах в районе остановки «Телецентр» отключат воду в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 17.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Больничная, 4/1, 4/2, 6;

ул. Партизанская, 2, 2а, 4, 4/1, 6, 8, 8в, 8/1, 8г, 8д, 3, 7;

ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 7;

пер. Пушкина, 12;

ул. Пушкина, 27/1;

ул. Яковлева, 12.

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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