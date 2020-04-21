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Часть домов в районе «Телецентра» в Томске останутся без воды завтра

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Завтра, 22 апреля, в Томске в некоторых домах в районе остановки «Телецентр» отключат воду в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение продлится с 9.00 до 17.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:

Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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