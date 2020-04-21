Часть домов в районе «Телецентра» в Томске останутся без воды завтра
21 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
Завтра, 22 апреля, в Томске в некоторых домах в районе остановки «Телецентр» отключат воду в связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».
Отключение продлится с 9.00 до 17.00. В это время без воды останутся дома, расположенные по адресам:
- ул. Больничная, 4/1, 4/2, 6;
- ул. Партизанская, 2, 2а, 4, 4/1, 6, 8, 8в, 8/1, 8г, 8д, 3, 7;
- ул. Якимовича, 2, 6, 6а, 7;
- пер. Пушкина, 12;
- ул. Пушкина, 27/1;
- ул. Яковлева, 12.
Жителей домов, попавших в зону отключения, просят произвести необходимые запасы воды заблаговременно.
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