В Томской области трое из четверых вновь заболевших коронавирусом госпитализированы

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 апреля, в Томской области было зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Трое из вновь заболевших госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3, один находится на самоизоляции, признаков заболевания у пациента нет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

У одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая – контакты с ранее заболевшими.

В сообщении отмечается, что «привозных» случаев в последнее время в регионе не зафиксировано, но в ближайшее время появятся новые из-за выявленных случаев нарушения режима самоизоляции.

Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, состояние двоих вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай в Томскую область:

«Сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было», - сказал Иван Деев, уточнив, что их случаи заражения зарегистрированы в Республике Алтай.

Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализирован 151 человек. В медсанчасти № 2 Томска проходят лечение 115 человек (анализы на коронавирус у 81 пациента отрицательные, у девяти – положительные, у 25 - на исследовании). В больнице № 3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у восьми положительные, пять в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).

Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 36 человек, заболевших среди них нет.

Региональный штаб информирует, что согласно введенным федеральным центром правилом первая информация о зарегистрированных случаях заболевания в регионах России публикуется на сайте стопкоронавирус.рф.

В Томской области зарегистрированы 33 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 29 на лечении.

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