Лагерный сад Томска обрабатывают от клещей

20 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 20 апреля, начата противоклещевая обработка склонов и нижней террасы Лагерного сада. В работе применяется препарат на основе циперметрина – санитарно-бытового инсектицида и акарицида для помещений и открытого воздуха, сообщает пресс-служба администрации города.

Обработка ведется с помощью ранцевых распылителей. Как отметили сотрудники городского комитета озеленения и природного комплекса, эффективность работы будет проверена тремя энтомологическими оценками: одна была проведена до обработки, очередную выполнят после того, как препарат осядет на поверхности, и завершающая – ближе к окончанию действия средства (примерно, через месяц).

В ближайшее время специалисты администрации и подрядной организации сформируют график обработки других общественных пространств.

В этом году в Томске планируется обработать 785 га земель. В перечень вошли общественные пространства, территории вблизи социальных объектов – это сквер у поликлиники №10, зеленый массив в пер. Никольском у Фонда им. Алены Петровой, расширена площадь обработки в зеленой зоне вокруг стадиона «Кедр», лыжероллерной трассы в Академгородке, Тропы здоровья у стадиона «Буревестник», мкр. Сосновый бор и др. – всего 45 объектов. Основанием для этого послужили рекомендации Роспотребнадзора и энтомологическая оценка.

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