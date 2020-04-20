В ТГУ откроют центр по изучению французского языка при поддержке AUF

20 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет стал членом Университетского агентства франкофонии (AUF) – организации, занимающейся поддержкой профессиональной подготовки, высшего образования и научных исследований. Для студентов и сотрудников ТГУ членство вуза в агентстве дает возможность получать грантовую поддержку стажировок и научных исследований. Также при содействии AUF в университете будет создан Центр изучения французского языка.

Как сообщает пресс-служба вуза, университетское агентство франкофонии было создано более 50 лет назад и объединяет более 990 высших учебных и научно-исследовательских заведений из 118 стран. Его миссия – внести свой вклад в строительство и консолидацию научного пространства на французском языке. Оно поддерживает французский язык, культурное и языковое разнообразие, права и демократии, охрану окружающей среды и устойчивое развитие. Агентство также обеспечивает программу мобильности для студентов, исследователей и преподавателей.

– Я уверен, что ваш университет внесет значительный вклад в развитие приоритетных задач AUF, – сообщил президент AUF Соран Миэ Сэмпаню. – Ваши студенты и преподаватели могут подавать заявки на участие в конкурсах, в частности, на стипендии по академической мобильности. Кроме того, ваше учреждение может воспользоваться образовательными ресурсами AUF.

В рамках сотрудничества в ТГУ будет создан Центр изучения французского языка. Кроме того, студенты и преподаватели ТГУ получат доступ к курсам, размещенным на платформе AUF, в том числе к программам двойных дипломов с вузами, состоящими в этом агентстве.

Среди университетов-членов организации – топовые университеты Франции, Канады, Швейцарии, например, Университет Макгилла (Канада, QS 35), Эколь Политекник (Франция, QS 60), Университет Сорбонны (Франция, QS 77), Женевский университет (Швейцария, QS 110).

– Университетское агентство франкофонии было создано в начале 1960-х годов – в очень яркий, хотя и непростой период для французских университетов. Французская культура активно позиционировала себя как альтернативную, они и сейчас себя так позиционируют, считая, что именно они, французы, являются адептами настоящей демократии без попытки быть «мировым жандармом». Причем, организация франкофонии появилась не по инициативе французов, а по инициативе представителей нескольких стран, бывших французскими колониями, – рассказывает Артем Рыкун, проректор ТГУ по международным связям. – Сейчас университеты Франции находятся в более сложной ситуации, в том числе и потому, что они проигрывают своим же высшим инженерным школам, поскольку принимают студентов практически без экзаменов. Кстати, почти половина партнеров ТГУ – это как раз высшие инженерные школы.

На сегодняшний день в ТГУ французский язык в рамках образовательных программ изучают 193 студента. Большая часть из них учатся на лингвистических направлениях, на факультете исторических и политических наук, на физическом факультете и в Институте экономики и менеджмента. В университете работает 11 преподавателей французского языка, еще 12 человек – ученые и преподаватели непосредственно из Франции.

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