Томич, устроивший стрельбу у стоматологии, выставил на продажу коттедж в центре Томска

Томский Обзор / Фото: 20 апреля 2020 // Фото: tomsk.ru09.ru

В Томске на продажу выставлен коттедж, хозяин которого устроил стрельбу у стоматологии. Речь идёт об участке с домом по адресу ул.Гагарина, 34/1, возле которого в начале февраля пенсионер Геннадий Лаптев стрелял холостыми патронами из пистолета из-за того, что при чистке крыши соседней стоматологической клиники снег упал на его двор. Видео с инцидентом опубликовали в соцсетях, на нём видны ворота участка, который продаёт Лаптев.

Как говорит сам хозяин, продавать дом решил из-за переезда в Москву, который пока откладывается из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Кирпичный двухэтажный дом площадью 300 кв.м продаётся за 37 000 000 рублей, следует из объявления. В здании располагаются: кухня, 4 комнаты, кабинет, сауна, душевая, бассейн, бильярдная, зал с камином и телефонные точки на два номера. Во дворе дома посажены: липа, ели и пихты.

Как сообщалось в СМИ, конфликт хозяина дома и руководства стоматологии длится уже 10 лет. Каждую зиму клиника сбрасывает снег с крыши, из-за этого ломаются пихты на участке Лаптева, который вплотную прилегает к зданию.

Ранее хозяин дома действовал по закону — подавал на клинику в суд, которая возмещала ущерб в полном объёме, но в этом году «у томича не выдержали нервы», и свое недовольство он выразил с помощью оружия.



Из-за стрельбы на Лаптева завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Фото: tomsk.ru09.ru

Тэги/темы: