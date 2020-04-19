В Томске и шести районах Томской области введен особый противопожарный режим

19 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне, 18 апреля, в в Томске, Томском, Шегарском, Кожевниковском, Асиновском и Парабельском районах в связи с повышение пожарной опасности введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Согласно постановлениям, подписанным главами муниципальных образований, в период действия режима запрещается разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры.

Также нельзя выжигать сухую растительность, оставлять горящие спички, окурки, стекло и пожароопасные предметы. Запрещается загрязнять леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, мусором и совершать иные действия, которые могут спровоцировать возникновение и распространение огня.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности на время особого противопожарного режима увеличиваются вдвое.

Согласно статьи 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – до 30 тысяч рублей, на юридических – до 400 тысяч рублей.

Статья 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» предусматривает наложение штрафа для граждан в размере до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических – до 500 тысяч рублей.

О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

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