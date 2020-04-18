За сутки в Томской области зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 18 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Томской области зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в России в Томской области уже проведено более 6 тысяч тестов на COVID-19. В регионе зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 17 находятся на лечении.

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