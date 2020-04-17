В Томской области автомобили «скорой» обслужат на СТО «Газпром нефти» бесплатно

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

«Газпром нефть» предоставила бесплатное техобслуживание автомобилей скорой помощи на специализированных станциях G-Energy Service в рамках программы «Антивирус» по противодействию распространению COVID-19.

Как уточняют в пресс-службе компании, на станциях техобслуживания G-Energy Service производят замену моторного масла в автомобилях экстренных медицинских служб. На сегодняшний день бесплатный сервис для автопарков скорой медицинской помощи доступен на 73 станциях техобслуживания компании в ХМАО, Московской, Омской, Оренбургской, Томской областях и еще 22 регионах России.

Подбор моторных масел и расходных материалов осуществляется индивидуально под каждый тип двигателя. При выполнении работ на СТО строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, проводится обработка помещений и оборудования, специалисты обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

G-Energy Service — это совместный проект «Газпром нефти» с малым и средним бизнесом, объединивший компанию, дистрибьюторов и региональные станции техобслуживания для оказания качественного технического сервиса. В работе сервисных станций применяются высокотехнологичные автомобильные масла G-Energy производства дочернего предприятия компании — «Газпромнефть — смазочные материалы».

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