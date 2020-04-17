Семилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Стрежевом

17 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Следователи проводят проверку по факту падения семилетней девочки с балкона в Стрежевом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 17 апреля. Ребенок выпал с балкона квартиры на пятом этаже. В это время родители девочки вышли в магазин, расположенный в соседнем доме.

Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, ей проводится операция.

Следователи произвели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родители пострадавшей, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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