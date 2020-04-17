Семилетняя девочка выпала из окна многоэтажки в Стрежевом
17 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
Следователи проводят проверку по факту падения семилетней девочки с балкона в Стрежевом, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня, 17 апреля. Ребенок выпал с балкона квартиры на пятом этаже. В это время родители девочки вышли в магазин, расположенный в соседнем доме.
Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, ей проводится операция.
Следователи произвели осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и родители пострадавшей, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Тэги/темы: