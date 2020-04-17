Светодиодные фигуры лебедей останутся на Белом озере в Томске

Томский Обзор / Фото: 17 апреля 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Трехметровые фигуры лебедей, которые были установлены на Белом озере в рамках конкурса «Зимний Томск» в центре катка, останутся в водоеме и летом, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации районной администрации, декоративные фигуры установлены на специальных пластиковых понтонах высотой около 50 сантиметров и смогут выдержать вес конструкций на воде. Они закреплены с помощью специальных грузов в центре озера.

Летом светодиодная подсветка лебедей работать не будет, однако, в вечернее время планируется организовать подсветку фигур по периметру основания. Кроме того, с наступлением лета на территории озера планируется возобновить традиционные водные аттракционы — катание на катамаранах.

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