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Трое из шести вновь заболевших коронавирусом заразились на семейном мероприятии

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Трое из шести пациентов, чьи анализы на коронавирус оказались положительными, заразились в результате семейного мероприятия с участием заболевшего, диагноз которому был установлен ранее.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, из одного очага распространения инфекции диагноз подтвержден у 10 человек. На данный момент эпидемиологами взято около 220 проб у контактных с этими заболевшими.

Еще трое с положительным диагнозом COVID-19 проживают в Томске. Их источники заражения устанавливают эпидемиологи. Известно, что среди контактов есть те, кто сегодня госпитализирован в подтвержденным диагнозом коронавируса в медико-санитарную часть № 2 Томска.

Из вновь заболевших четверо находятся на самоизоляции, выраженной симптоматики заболевания у них нет. Двое госпитализированы в МСЧ № 2 Томска, их состояние ближе к удовлетворительному, есть незначительные катаральные явления.

В Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 17 находятся на лечении.

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