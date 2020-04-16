Томские учёные протестировали беспилотник для доставки лекарств и анализов

Сотрудники факультета инновационных технологий Томского госуниверситета провели успешные испытания возможностей БПЛА по доставке медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона.

Как сообщает пресс-служба вуза, тестовые полёты проведены по заказу Штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения новой коноровирусной инфекции (COVID-19) на территории Томской области, Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности и Сибирского центра Фонда перспективных исследований.

Испытания в интересах сферы здравоохранения и жителей Томской области проводились опытной лётной командой сотрудников ТГУ использованием бесиплотника, обладающего улучшенными характеристиками – это устойчивость при ветре, хорошая грузоподёмность, повышенная маневренность.

В поставленные задачи входила транспортировка груза через реку Обь (в районе п. Победа), передача термоконтейнера с образцами для проведения анализов. Испытания подтвердили возможность быстрой доставки медицинских препаратов и биоматериала без нарушения их сохранности.

– Учёные ТГУ имеют целый ряд на разработок по созданию технологий с использованием беспилотников. Например, в конце прошлого года был успешно завершен и сдан проект по разработке аппаратно-программного комплекса для работы с дронами-«шпионами». Проект финансировал Минобрнауки РФ, – сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – Сейчас учёные факультета инновационных технологий ТГУ решают другую сложную техническую задачу – создают алгоритмические решения для работы дрона-курьера. В марте были проведены успешные испытания на базе кампуса ТГУ. Теперь мы сделали новый шаг – провели испытания в интересах системы здравоохранения и жителей региона.

За техническую подготовку и проведение тестовых полётов наряду с Томский государственным университетом отвечала компания «Аэромакс». Как отметил ее директор Максим Чижов, Томская область первой из российских регионов предложила компании принять участие в испытаниях. Использование БПЛА позволяет максимально снизить число контактов между людьми и сократить количество передвижений на транспорте. Совместно с учёными ФИТ ТГУ и ФПИ компания «Аэромакс» смогла ускорить разработку сервиса, столь необходимого для доставки медикаментов и тест-систем.

Планируется, что в дальнейшем способ доставки жизненно важных грузов с помощью беспилотников будет использоваться на постоянно основе. География доставки будет включать районы, куда в межсезонье добраться крайне сложно либо сопряжено с большими трудностями.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году. Целью деятельности фонда является содействие создания разработок в интересах страны и безопасности государства. Фонд организует поиск, апробацию и сопровождение инновационных научно-технических идей, передовых конструкторских и технологических решений в области разработки и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.

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