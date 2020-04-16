Томский политех готовится к дистанционному приему вступительных экзаменов у абитуриентов

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: news.tpu.ru

Томский политехнический университет (ТПУ) в условиях неопределенной ситуации по коронавирусу начал тестирование различных способов приема вступительных испытаний у абитуриентов из России и других стран, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«С переходом на дистанционный режим встал вопрос о проведении вступительных испытаний для граждан СНГ, иностранных абитуриентов. У нас есть релевантный опыт, и в случае необходимости мы сможем организовать вступительные испытания онлайн», — сказал начальник отдела организации набора ТПУ Павел Рвалов, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что апробация этой системы пройдет в ходе «Политехнической олимпиады» — традиционного мероприятия для школьников 11-х классов и учащихся последних курсов колледжей и техникумов.

«Сейчас тестируется возможность проведения олимпиады на платформе LMS Moodle с интеграцией системы онлайн-прокторинга ProctorEdu», — сказал Рвалов.

Прокторингом называют процедуру наблюдения за сдачей дистанционных экзаменов. «Она позволит идентифицировать и распознавать пользователей, а также осуществлять контроль за честным решением тестов», — отметил Рвалов.

Также в пресс-релизе отмечается, что каждый абитуриент будет иметь свой личный кабинет на сайте ТПУ, через который сможет в дистанционном формате подать заявление на поступление.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой «Интерфакс», ТПУ занимает восьмое место.

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