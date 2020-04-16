Ледоход на Оби достиг Каргасокского района, уровень воды в Томи повысился

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

За сутки Обь вскрылась на протяжении 113 километров. Кромка ледостава находится в районе поселка Кидндал Каргасокского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В районе села Победа Шегарского района уровень воды за сутки повысился на 16 см и составляет 513 см при опасной отметке 800 см. В районе села Никольское Кривошеинского района уровень воды понизился на 6 см и составляет 741 см при опасной отметке 1030 см. У села Молчаново уровень воды понизился на 1 см и составляет 637 см при опасной отметке 910 см. У Колпашево уровень воды понизился на 26 см и составляет 680 см при опасной отметке 890 см. В районе села Каргасок уровень воды повысился на 160 см и составляет 736 см при опасной отметке 1100 см. В районе села Александровское Александровского района уровень воды повысился на 21 см и составляет 321 см при опасной отметке 1030 см.

Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада повысился на 2 сантиметра - до 316 сантиметров при опасной отметке в 890 сантиметров. В районе Речного вокзала уровень воды повысился на 1 см и составляет 310 см при опасной отметке 780 см.

На реке Чулым ледоход начался на территории Молчановского района.

В пресс-службе отмечают, что паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Уровни воды на всех гидропостах ниже опасных отметок, подтопленных населенных пунктов нет.

Томичей призывают быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

Тэги/темы: