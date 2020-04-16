Часть томских предприятий возобновили работу

Томский Обзор / Фото: 16 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В понедельник, 13 апреля, в Томской области расширен список предприятий, которые смогут работать в период всеобщей самоизоляции, сообщает пресс-служба мэрии.

Работать могут обрабатывающие предприятия (производство лекарств, пищевых продуктов, напитков, текстиля, одежды, полиграфии, компьютеров и др.), организации по добыче полезных ископаемых, ресурсоснабжающие предприятия и организации по сбору ТБО, компании строительства, транспортировки и хранения, предприятия питания в режиме «на вынос».

Также предпринимателям разрешена деятельность по операциям с недвижимостью, деятельность в области информации и связи, образовательная и научная работа. К прочим видам услуг, которые могут осуществляться в действующем санитарно-эпидемиологическом режиме также добавлена деятельность бань (только санитарно-гигиеническая) и деятельность салонов красоты и парикмахерских.

Отмечается, что главным условием для осуществления деятельности организаций является соблюдение требуемых норм санитарного-эпидемиологического режима и заполнение уведомления о работе на сайте работа.томск.рф. Администрация Томской области будет направлять заполненные уведомления работодателей в базу данных полиции и Роспотребнадзора для осуществления контрольных мероприятий.

Все предприятия, учреждения и организации, деятельность которых разрешена, обязаны принимать меры по недопущению распространения инфекции в коллективах. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора (Письмо от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 «О рекомендациях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников»). Более подробная информация по ссылке.

Тэги/темы: