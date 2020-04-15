Томичи смогут воспользоваться временными полисами ОМС до конца года

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Действие выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, продлевается до 31 декабря, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Действие выданных временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, продлевается до 31 декабря.

«На период ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, жителям Томской области не нужно обращаться в страховые медицинские организации за получением готового полиса ОМС. Временное свидетельство будет действовать до конца года. Оно дает право на бесплатное получение медицинской помощи как в Томской области, так и в другом регионе России», - сообщил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Алексей Рудко.

Дополнительную информацию по оформлению полисов ОМС, защитой прав застрахованных, получением бесплатной медицинской помощи можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-250-7297 или на официальных сайтах страховых медицинских организаций.

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