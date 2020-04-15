Улицы Северска будут ежедневно дезинфицировать

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2020 // Фото: Википедия

Администрация ЗАТО Северск (Томская область) по решению оперативного штаба приступила к дезинфекции проезжей части, остановочных комплексов и городских тротуаров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Это еще одно мероприятие в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Санитарную обработку проводим с привлечением техники и военнослужащих специального подразделения химзащиты Росгвардии, которые имеют опыт работы с дезинфицирующими средствами», — сообщил в соцсетях глава администрации закрытого города Николай Диденко.

Для обработки используется раствор гипохлорита натрия, закуплено 30 тонн вещества.

Диденко подчеркнул, что дезинфекция будет проводиться в ежедневном режиме.

ЗАТО Северск — крупнейший закрытый город России, который располагается рядом с Томском. Для въезда в город от человека требуется пропуск, оформление регламентирует «Сибирский химический комбинат» (входит в ГК «Росатом»), который объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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