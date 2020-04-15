Круглосуточные пункты серопрофилактики начали работу в Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Сегодня, 15 апреля, в Томской области заработали круглосуточные пункты серопрофилактики. В Томске открыты два пункта: для взрослых — в межвузовской поликлинике (ул. Киевская,74), для детей — в детской больнице № 1 (Московский тр., 4). В районах области круглосуточные пункты организованы при приемных покоях больничных стационаров, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Как сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, для пунктов серопрофилактики уже закуплены 5 тысяч доз иммуноглобулина, в дальнейшем будет проведена дополнительная поставка препарата.

«Противоклещевой иммуноглубулин ставится пострадавшему при наличии показаний», - уточнил Дмитриев.

В качестве профилактики от укуса клещей медики рекомендуют при выезде на природу, дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу; верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами (с пометкой «антиклещ», имеющих в составе перметрин, уничтожающий насекомое), каждые 15-20 минут осматриваться.

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