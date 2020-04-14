Двое пострадали при столкновении иномарки и КамАЗа в Томской области
15 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера, 14 апреля, Стрежевом столкнулись Toyota Camry и КамАЗ с прицепом, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Инцидент произошел около 23.00 на ул.Транспортной, 28. ПО предварительным данным, 36-летний водитель КамАЗа при движении задним ходом не предоставил преимущества в движении иномакре.
С травмами два мужчины – пассажиры легкового автомобиля (35 и 30 лет) доставлены в больницу.
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