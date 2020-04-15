В Томской области проходят лечение одиннадцать заболевших коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на утро среды, 15, апреля, в Томске в респираторном госпитале, развернутом в медико-санитарной части № 2, на лечении находится 91 человек, в том числе семеро с подтвержденным диагнозом коронавирус, 74 – с отрицательным, еще у 10 человек анализы на исследовании.

Как уточняют в пресс-службе департамента здравоохранения, в инфекционных отделениях других больниц Томской области пациентов с подтвержденным COVID-19 нет. На самоизоляции находятся четверо больных, их состояние удовлетворительное. Режим изоляции контролируется правоохранительными органами и эпидемиологами, лечение корректируется инфекционистом и терапевтом.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 26 человек, заболевших среди них нет.

Всего в Томской области зарегистрировано 15 случаев заболевания коронавирусом: 4 человека выздоровели, 11 - на лечении.

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