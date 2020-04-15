В Томской области шесть лабораторий допущены к проведению исследований на COVID-19

Томский Обзор / Фото: 15 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

В Томской области лаборатории шести медицинских учреждений допущены к проведению исследований на COVID-19. По данным на 14 апреля в регионе проведено 5756 подобных исследований, из них 140 за последние сутки, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В список лабораторий, допущенных к проведению исследований на COVID-19, включены: ОГАУЗ "Областная клиническая больницы", ООО "Медицинский научно-практический центр", ООО "ЛСД", ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (г. Северск).

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019» обязательное обследование проходят вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний, контактные с больными COVID-19, пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония», старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания, медицинские работники, имеющие риск инфицирования COVID-2019 на рабочих местах.

Медицинские организации, осуществляющие проведение исследований на новую коронавирусную инфекцию оснащены необходимыми тест-системами и оборудованием для проведения лабораторных исследований, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности.

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