Томичи могут поддержать волонтеров-медиков, которые помогают пожилым людям

14 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Доставка продуктов iMilk запускает акцию «Закажи другому», в рамках которой томичи смогут поддержать волонтеров-медиков, заказав молочные продукты для волонтерского штаба, не оплачивая доставку, сообщают в пресс-службе ООО «Деревенское молочко».

Любой томич, заказывая молочные продукты себе на сайте или в приложении, может сделать отдельный заказ на любую сумму для волонтерского штаба, не оплачивая доставку (сумма за доставку автоматически снимется, но вернется в течение суток). Для этого при заполнении формы необходимо в комментарии указать «для волонтеров-медиков», и вписать адрес г. Томск, Московский тракт, 2, стр.7, блок А, 2-й этаж, аудитория № 205. Заказ волонтерам-медикам будет доставлен бесплатно.

«Сегодня многие люди, находящиеся в самоизоляции, хотели бы оказать посильную помощь волонтерам, которые помогают нуждающимся томичам. Но как это сделать, не покидая квартиры? Можно поддержать волонтеров-медиков полезными продуктами, сделав заказ в iMilk. Мы надеемся на поддержку горожан в этой акции. Получив в качестве перекуса творог со сметаной, волонтер не просто восстановит свои физические силы, но и почувствует поддержку томичей», — прокомментировал директор компании «Деревенское молочко» Артём Багреев.

Все «свободные заказы» будут доставляться в штаб, куда волонтеры в течение дня смогут заехать и подкрепиться.

О том, как работают волонтеры-медики, можно узнать в нашем материале.

Доставка iMilk — это социальный проект компании «Деревенское молочко». Ежедневно томичам, северчанам и жителям пригорода доставляются свежие натуральные продукты с заводского склада по ценам ниже чем в торговых сетях. Помимо молочной продукции, в iMilk можно заказать ремесленный хлеб от пекарни «Зерно», а также крафтовые сыры от компании «Светочъ & Ко». Оформить заказ можно на сайте https://imilk.tomsk.ru/ или в мобильном приложении.

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