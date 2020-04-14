Город в изоляции. Как волонтеры помогают пожилым томичам покупать продукты и медикаменты

14 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Кто поможет пожилым людям во время «коронавирусной» самоизоляции и сходит в магазин или аптеку? Можно ли доверить деньги и рецепты незнакомому молодому человеку? Кто попадает в волонтеры и кто их координирует?

Рассказываем о том, как устроена работа волонтерского штаба в Томске и как добровольцы снабжают пожилых людей молоком и лекарствами.

Штабная подготовка

Волонтерский штаб заработал в СибГМУ 23 марта. Изначально он состоял из студентов-медиков, однако со временем присоединились и добровольцы из других вузов. На сегодняшний день прийти на помощь пожилым людям готовы более 255 человек.

Штаб работает с 9.00 до 21.00. Ежедневно через него проходят порядка 50-60 волонтеров, которые дежурят в три смены. Они отрабатывают от 15 до 50 заявок в день.

Работа штаба начинается с обработки заявок, которые пожилые люди оставляют на «горячей линии» по номеру 8-800-2003-411. Волонтеры формируют списки покупок и уточняют пожелания, где эти покупки желательно совершить.

Председатель Томского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов Фото: Вероника Белецкая

«Мы звоним и выясняем — если человеку не принципиально, то покупаем продукты в магазине, который по пути. Если говорят — как было недавно — „мне нужно, чтобы вы заехали именно в этот магазин и взяли именно этот хлеб, потому что он здесь свежий“, мы стараемся удовлетворить и такой запрос», — рассказывает председатель Томского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.

Штаб волонтеров расположен по адресу Московский тракт, 2 с.7 Фото: Вероника Белецкая

После обработки заявку передают волонтерам, формируют из них группы и уточняют логистику — чтобы не пришлось мотаться в разные концы города. Добровольцам измеряют температуру. После волонтеры проходят инструктаж и получают индивидуальные средства защиты — маски и перчатки.

Затем добровольцы отправляются отрабатывать заявки. В штабе формируют «экипажи»: волонтеры с автомобилями берут к себе несколько коллег и все вместе, за один рейс, они выполняют 3-4 «заказа».

Инструктаж экипажа Фото: Вероника Белецкая

«Я сюда совершенно случайно попал. У меня сегодня первый день. Узнал ВКонтакте в ленте, увидел пост — что можно помочь людям, которые не могут выходить из дома, с доставкой продуктов. И решил: „У меня есть свободное время, почему бы мне не помочь?“. Не могу сказать, что я активист, но и в стороне не стоял — в студенчестве кровь сдавал», — рассказывает Никита Дудкин, выполняющий роль водителя в одном из экипажей.

Никита Дудкин, водитель-волонтер Фото: Вероника Белецкая

Отсюда, с Московского тракта, экипажи волонтеров отправляются по адресам. Мы присоединяемся к одной из таких команд, чтобы увидеть, как идет работа.

Выезд и закупки

Экипажи на работе Фото: Вероника Белецкая

Волонтеры выезжают в магазины и аптеки, где по списку закупают все необходимое. При этом перед каждой покупкой добровольцы дозваниваются до своих «клиентов» и уточняют цены, марки продукции, а также способ оплаты (наличные или перевод) и сколько сдачи необходимо подготовить.

Покупки совершаются на средства специального оборотного фонда. То есть, волонтеры тратят его деньги на продукты, привозят их пожилым людям. Те расплачиваются за полученное и, тем самым, возвращают средства в фонд.

Ольга Выборнова, волонтер Фото: Вероника Белецкая

«Неделю назад я первый раз отправилась на выезды. На сегодняшний день сделала их около десяти. Все хорошо проходит, все бабушки-дедушки добрые. Мне вредных пожилых людей не попадалось. Просто надо уточнять. Когда звоним, конкретизируем заявки — в каком магазине или аптеке брать. Чтобы не получилось так, что бабушка покупает всегда в одном месте, где ее все знают, а мы купим в другом. Лучше сразу выяснить, чтобы не было таких ситуаций, — рассказывает Ольга Выборнова. — Когда я в первый раз поехала, было волнительно, что купишь что-то не то, страшно, что бабушка расстроится. Но со временем становится проще, становится более понятно, что на тебя никто не наорет за то, что ты купил не в том магазине молоко, если бабушка сразу сказала, что ей подойдет любое».

Волонтеры на выезде Фото: Вероника Белецкая

Обычно волонтеры покупают молоко, яйца, хлеб, крупы, пятилитровые бутылки воды. Из медикаментов — в основном, льготные препараты. Волонтеры также могут покупать для пожилых людей и рецептурные лекарства.

Не все лекарства можно приобрести в ближайшей аптеке - иногда приходится уточнять, где есть тот или иной препарат, или где он дешевле - что тоже существенно для многих пожилых покупателей Фото: Вероника Белецкая

«Если это медикаменты, мы изначально выясняем, рецептурный препарат или нет. Если рецептурный, спрашиваем, где взять рецепт, можем и на дому забрать. Мы проработали все эти моменты с Департаментом здравоохранения Томской области, волонтеры у нас идентифицированы, по просьбе пожилых людей выдают рецепты на льготные препараты, про наркотические не идет никакой речи», — рассказал Алексей Филимонов.

В итоге, в зависимости от конкретных запросов, одна закупка может занимать довольно много времени.

Если обычный магазин с продуктами может находиться рядом с местом проживания пенсионера, то рынки обычно находятся за пределами пешей досягаемости и пресловутых 100-200 метров Фото: Вероника Белецкая

В некоторых местах продавцы узнают, для кого приобретаются товары или лекарства — просят передать привет клиентам, а на рынке могут и скидку сделать.

Веста Крушинская Фото: Вероника Белецкая

«Вообще, почти все выезды интересные или странные. Была у меня заявка-матрешка: надо было заехать сперва к бабушке, забрать у нее направление, потом поехать в регистратуру, оттуда в аптеку, и оттуда уже к ней домой. Еще была заявка, которую мы отрабатывали около 2,5 часов. Там был список больше чем на лист А4, — рассказывает Веста Крушинская. — Каждая заявка отрабатывается по-разному. Мне нравится, что нас много и мы все помогаем. Очень здорово, что организовано такое движение и что можно поучаствовать».

Передача и отчетность

Передача заказа Фото: Вероника Белецкая

Прежде, чем закрыть заявку и передать покупки клиенту, волонтеры фотографируют продукты и лекарства для отчета, чтобы избежать недоразумений. При этом ребята не подвергают опасности жизни своих подопечных.

Фотографирование продуктов перед доставкой Фото: Вероника Белецкая

«Контакта непосредственного не происходит, мы не заходим в квартиру, общаемся на расстоянии минимум одного метра. Волонтеры перед контактом с пожилым человеком используют все средства защиты», — рассказал Алексей Филимонов.

Волонтеры у подъезда Фото: Вероника Белецкая

Получая продукты и лекарства, пожилые томичи проверяют комплектацию своего заказа, расплачиваются и расписываются в получении.

Передача заказа. На обратной дороге можно и мусор прихватить Фото: Вероника Белецкая

После того, как все заявки выполнены, экипаж возвращается в штаб.

Анастасия Рафикова, «Волонтеры Победы» Фото: Вероника Белецкая

«Я занимаюсь волонтерской деятельностью около года. Не так давно попала в организацию „Волонтеры Победы“. Там было объявление, что требуются волонтеры для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Я решила, что нужно внести свою лепту, хоть и маленькую. Страшно немного, но что поделать, кто-то должен это делать, — рассказывает Анастасия Рафикова. — Я занимаюсь доставкой где-то две недели. За это время было около трех выездов, так как волонтеров много. Мне попадались очень доброжелательные заявители — это было приятно. Хотя ребята предупреждали, что могут быть разные заявки».

Волонтеры надеются, что в дальнейшем, когда ситуация с коронавирусной инфекцией разрешится, подобная поддержка пожилых томичей продолжится.

Председатель Томского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов Фото: Вероника Белецкая

«Нам надо сделать так, чтобы после окончания всей эпидемии сформировалась группа волонтеров, которая будет оказывать шефскую поддержку определенной группе людей. Пожилые люди к нашим волонтерам привыкли, волонтеры к ним тоже, знают их особенности. По мере необходимости, я думаю, мы какой-то канал связи оставим, либо входную группу для пожилых людей, они смогут звонить, обращаться, мы волонтеров будем просить — они будут пожилым людям помогать», — отмечает Алексей Филимонов.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая

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