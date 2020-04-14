Четвертый заболевший коронавирусом в Томской области выздоровел, еще четверо остаются на лечении

Томский Обзор / Фото: 14 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

На утро вторника, 14 апреля, в Томской области четыре человека с коронавирусной инфекцией остаются на лечении. Их диагноз был подтвержден накануне, 13 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска лечение проходит 81 человек, из них трое с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, 68 – с отрицательным, еще у 10 пациентов анализы находятся на исследовании. В инфекционном отделении больницы № 3 Томска и детской больнице имени Сибирцева на лечении остаются пять человек, у всех отрицательные анализы на COVID-19. Еще один заболевший изолирован по месту жительства, его самочувствие удовлетворительное. В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 27 человек.

Сегодня во второй половине дня станут известны результаты еще нескольких исследований на COVID-19, направленных на подтверждение в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Выздоровел пациент, чей диагноз был подтвержден 8 апреля.

«Дважды контрольные смывы показали отрицательный результат и подтвердили выздоровление пациента. Он выписан из районной больницы», - рассказал заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев.

В Томской области за период эпидемии зарегистрировано восемь случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: четыре человека выздоровели, четверо находятся на лечении.

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