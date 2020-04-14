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Ледоход на Оби дошел до Колпашевского района, подтопленных населенных пунктов нет

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За сутки кромка ледостава на Оби прошла более 15 километров и находится на границе Чаинского и Колпашевского районов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

В районе села Победа Шегарского района уровень воды за сутки повысился на 22 см и составляет 471 см при опасной отметке 800 см. В районе села Никольское Кривошеинского района уровень воды понизился на 22 см и составляет 789 см при опасной отметке 1030 см. У села Молчаново уровень воды повысился на 7 см и составляет 630 см при опасной отметке 910 см. У Колпашево уровень воды повысился на 16 см и составляет 561 см при опасной отметке 890 см. В районе села Каргасок уровень воды повысился на 25 см и составляет 537 см при опасной отметке 1100 см. В районе села Александровское Александровского района уровень воды повысился на 11 см и составляет 282 см при опасной отметке 1030 см.

На Томи в районе Томска уровень воды понизился: в районе Лагерного сада на 4 см до 319 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала - на 15 см и составляет 324 см при опасной отметке 780 см.

На реке Чулым кромка ледостава находится в районе села Альмяково Первомайского района (за сутки пройдено 15 км). Уровни воды на гидропостах в Тегульдете, Зырянском, Батурино ниже опасных отметок более чем на 4 метра.

Паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной, подтопленных населенных пунктов нет. Томичей призывают быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

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