«Газпромнефть-Восток» наращивает добычу углеводородов

13 апреля 2020 / Пресс-служба ПАО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ПАО «Газпромнефть-Восток»

По итогам 2019 года уровень добычи «Газпромнефть-Востока» вырос на 6% в сравнении с 2018-м и составил около 1,9 млн тонн нефтяного эквивалента.

Рост нефтедобычи был достигнут благодаря комплексу геолого-технических мероприятий* и реализации программ по оптимизации и интенсификации нефтедобычи** на базовом фонде скважин. В 2019 году «Газпромнефть-Востоком» была введена в эксплуатацию 41 новая скважина. На 28 скважинах выполнен гидроразрыв пласта (ГРП)***, в том числе 3 многостадийных - на Западно-Лугинецком месторождении. Все это обеспечило дополнительную добычу 189 тысяч тонн нефти.

В 2019 году на Западно-Лугинецком месторождении предприятие впервые приступило к бурению скважин с оптимизированным дизайном. Это новый подход, который позволяет через сочетание определенных технологий, подобранных для конкретных условий месторождения, сократить продолжительность цикла бурения и стоимость скважин. В рамках совершенствования технологий бурения предприятие впервые осуществило переход от традиционной трехколонной к двухколонной конструкции скважины. Кроме того был опробован буровой раствор на углеводородной основе, который показал свою высокую эффективность при бурении в несовместимых интервалах баженовской и юрской свит. Его использование позволило не допустить осложнений, связанных с обвалом, набуханием горных пород, что сократило сроки строительства скважины почти вдвое - с 42 до 20,3 суток.

Одним из ключевых проектов предприятия в 2019 году стал запуск газовой инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений и Южно-Пудинского лицензионного участка. Ввод в эксплуатацию новой газотранспортной системы позволил предприятию увеличить объем коммерческой сдачи газа со своих активов и достичь 95-ти процентного уровня полезного использования попутного нефтяного газа. Проект по запуску Урмано-Арчинской газовой инфраструктуры был признан лучшим капитальным проектом года «Газпром нефти».

В прошлом году «Газпромнефть-Восток» увеличил ресурсную базу за счет открытия новой залежи палеозойской нефти на Урманском месторождении в Томской области. В настоящее время проводится оценка ресурсного потенциала этого открытия.

«Газпромнефть-Восток» продолжает реализацию проекта «Палеозой», направленного на поиск палеозойских отложений на территории Томской области. По итогам 2019 года достигнуты значимые результаты: разработаны концептуальные модели строения потенциально перспективных объектов в доюрском комплексе, выполнено лучевое моделирование, пробурены 4 скважины, подтвердившие нефтеносность палеозоя, получен уникальный фактический материал для научно-исследовательских работ. На данный момент доля трудноизвлекаемых запасов в общей добыче «Газпромнефть-Востока» составляет 50%. Реализацией проекта по созданию технологий поиска запасов углеводородов в доюрских горизонтах предприятие занимается совместно с Администрацией Томской области и НИ ТПУ.

«В 2019 году «Газпромнефть-Восток» реализовал ряд технологических и инвестиционных проектов, которые стали значимы как для развития предприятия, так и для всего региона. Запуск газотранспортной инфраструктуры Урмано-Арчинской группы месторождений стал крупнейшим инвестпроектом для Томской области за последнее десятилетие. Он позволил нам существенно повысить рациональное использование попутного нефтяного газа и сделать нефтедобычу максимально экологичной. В 2020 году мы сохраняем фокус внимания на безопасную работу, технологическое развитие и эффективность деятельности. Это позволит нам не только поддерживать текущий уровень добычи, но и увеличить доступ к масштабным ресурсам палеозойской нефти», - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Константин Карабаджак.

Тэги/темы: