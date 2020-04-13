За сутки в Томской области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной инфекции

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

За последние сутки в Томской области зафиксировано 4 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из данных сводки сайта стопкоронавирус.рф.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй и третий — 26 и 29 марта соответственно. Четвертый случай был зафиксирован 8 апреля.

Напомним, ранее пресс-служба обладминистрации со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщала, что по данным на полдень 13 апреля в Томской области не зафиксировано новых случаев заболевания.

Информация уточняется.

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