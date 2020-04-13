За сутки в Томской области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной инфекции
13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
За последние сутки в Томской области зафиксировано 4 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, следует из данных сводки сайта стопкоронавирус.рф.
Напомним, первый случай заболевания коронавирусом в регионе был зарегистрирован 18 марта, пациентка уже выписана из больницы. Второй и третий — 26 и 29 марта соответственно. Четвертый случай был зафиксирован 8 апреля.
Напомним, ранее пресс-служба обладминистрации со ссылкой на региональный оперативный штаб сообщала, что по данным на полдень 13 апреля в Томской области не зафиксировано новых случаев заболевания.
Информация уточняется.
Тэги/темы: