В Томской области не зарегистрировано новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на полдень, 13 апреля, в Томской области не зарегистрировано новый заболеваний коронавирусной инфекцией. Лечение от COVID-19 проходит один человек, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В инфекционных отделениях по-прежнему с подтвержденным диагнозом один человек. У семи пациентов, проходящих лечение в больнице № 3 Томска и детской больнице им. Сибирцева, результаты отрицательные.

В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 70 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 40 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 30 — ПЦР-тесты переданы на исследование.

В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 24 человека.

В Томской области за период эпидемии зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом: три человека выздоровели, один на лечении.

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