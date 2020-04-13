В Томской области не зарегистрировано новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией
По данным на полдень, 13 апреля, в Томской области не зарегистрировано новый заболеваний коронавирусной инфекцией. Лечение от COVID-19 проходит один человек, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Сегодня будут известны результаты проб, переданные на контрольное исследование в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
В инфекционных отделениях по-прежнему с подтвержденным диагнозом один человек. У семи пациентов, проходящих лечение в больнице № 3 Томска и детской больнице им. Сибирцева, результаты отрицательные.
В респираторном госпитале медико-санитарной части № 2 Томска 70 пациентов с признаками средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 40 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, у 30 — ПЦР-тесты переданы на исследование.
В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 24 человека.
В Томской области за период эпидемии зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом: три человека выздоровели, один на лечении.