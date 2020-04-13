В сети появился фильм об одной из первых международных экспедиций на плато Путорана, снятый при участии томских альпинистов

13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Иван Темерев

На прошлой неделе в Youtube появился фильм об одной из первых международных экспедиций на плато Путорана на севере Красноярского края. Среди участников экспедиции были и томские альпинисты.

В ней приняли участие 4 представителя Испании (Каталонии): Ramon Dies, Miracle David, Graells Colillas Dani Gantona, Rafael Vadillo, двое томичей Иван Темерев и Федор Копытов, норильский альпинист Влад Голуб и команда поддержки и продвижения на снегоходах — Татьяна Хвостова, Тимофей Волков и Роман Носов.

Плато Путора́на — сильно расчленённый горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. На севере и западе плато обрывается крутым уступом 800 и более метров. Макисмальная высота гор 1701 метр.

Экспедиция проходила с 8 по 18 апреля 2019 года. О том, как она проходила можно почитать здесь.

Автор фильма: Светлана Антимонова

Монтаж: Андрей Иванов

Видеосъёмки - все участники экспедиции.

(с) Иван Темерев, Влад Голуб, Федор Копытов

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