Томские альпинисты приняли участие в одной из первых международных экспедиций на плато Путорана (ФОТО)

24 апреля 2019 / Томский Обзор / Фото: Архив Томской федерации альпинизма

C 8 по 18 апреля на севере Красноярского края прошла одна из первых в истории альпинизма международная ледолазная экспедиция на плато Путорана — в поисках водопадов. В ней приняли участие 4 представителя Испании (Каталонии): Ramon Dies, Miracle David, Graells Colillas Dani Gantona, Rafael Vadillo, двое томичей Иван Темерев и Федор Копытов, норильский альпинист Влад Голуб и команда поддержки и продвижения на снегоходах — Татьяна Хвостова, Тимофей Волков и Роман Носов.

Плато Путора́на — сильно расчленённый горный массив, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья. На севере и западе плато обрывается крутым уступом 800 и более метров. Макисмальная высота гор 1701 метр. По рельефу представляет собой сочетание относительно ровного плато и больших ущелий и долин, дно которых часто затоплено озёрами. Плато Путорана часто называют «краем десяти тысяч озёр и тысячи водопадов». По количеству водопадов оно занимает первое место на территории России.

«Для посещения ранее не пройденных туристами и альпинистами замерзших водопадов Владислав предложил попробовать подняться на водопады стекающие с плато около озера Собачье (Ыт-Кёль) в районе реки Омутканен», — рассказал председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

Расстояние от Норильска около 140 км по прямой и около 170 км по озерам и рекам. В связи с отсутствием спонсорской поддержки для оплаты вертолетного рейса было решено добираться на снегоходах. В первоначальном плане была надежда попасть в район за 10-12 часов.

«Однако, лучший план на Путорана — это отсутствие плана. Предшествующая поездке оттепель (0+5) и начавшиеся снегопады настолько усложнили путь, что начала выходить из строя техника вместо одного дня экспедиция добиралась до базового лагеря трое суток! Это сильно ударило по планам каталонских ледолазов, потому что помимо альпинистских целей у них была запланирована вторая часть путешествия в тундру этнографического характера, чтобы пожить несколько дней в гостях у оленеводческого поселка.», — вспоминает Иван Темерев.

12 апреля альпинисты успели посетить ранее не названный скальный цирк на северо-востоке озера Собачье. Совместным решением предложено дать ему имя Ыт-Кель. В нем найдено вместо одного отмеченного на карте водопада 67 м — три замечательных ледовых линии по 45-60 м и парочку натечных ледовых маршрутов на скалах.

На самом левом водопаде Miracle David, Graells Colillas Dani Gantona и Rafael Vadillo совершили первопрохождение ледовой стенки и дали ему название «Leon@Tudella Fall», длина 60m, сложность WI4-WI5/5+.

После спуска альпинистов с верхней страховкой попробовали лед Влад Голуб и Темерев Иван. Ледовая структура сильно отличается от привычного многим ледолазам рельефа — на вертикальном льда часто держится снег, который сильно мешает продвижению вперед и осуществлению страховки. Помимо этого поверх снега регулярно намерзает новый лед, что создает большое количество ледовых пустот и ледовой корки.

«13 апреля группы разделились и русскоязычные ледолазы втроем ушли на 4 дня в горы. Передовую базовую палатку (ABC) поставили в верховьях реки Омутканен на границе лесной зоны, чтобы было чем топить походную печку — погода установилась и по ночам опускалась до -30. Днем на солнце становилось теплее, но в тени мороз почти не отпускал», — рассказывает Иван Темерев.

За три дня выходов из ABC осуществили первопрохождения 5 новых маршрутов в двух цирках — «Принцесса» и «Снежный».

Цирк «Снежный», маршрут «Лыжный», длина 35м, сложность WI4, 04.14.2019.

Федор Копытов, Влад Голуб.

Федор Копытов, Влад Голуб. Цирк «Снежный», маршрут «Сложный», длина 35м, сложность WI5+, 04.14.2019.

Иван Темерев, Влад Голуб.

Иван Темерев, Влад Голуб. Цирк «Снежный», маршрут «Ель Путорана», длина 40м, сложность WI5, 04.16.2019.

Иван Темерев, Влад Голуб.

Иван Темерев, Влад Голуб. Цирк «Снежный», маршрут «Вася, давай!», длина 50м, сложность WI5+(6), с верхней страховкой, 04.16.2019.

Иван Темерев, Влад Голуб

Иван Темерев, Влад Голуб Цирк «Принцесса», маршрут «Полшага вперед».

Общая длина 65м: 25м WI4+, 25м WI5, 15м WI4, 04.15.2019

Иван Темерев, Федор Копытов, Влад Голуб.

Обратный путь на снегоходах по хорошей погоде занял один неполный день.

«Полученный опыт поиска и прохождения маршрутов на плато Путорана зовет использовать его в следующей экспедиции для прохождения стометровых линий. Однако, такая поездка практически невозможна без вертолетной и спонсорской поддержки», — отметил Иван Темерев.

Фото: Иван Темерев

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