В Томске пешеход, переходивший дорогу на «зеленый», попал под машину, требуется помощь очевидцев

Томский Обзор / Фото: 13 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

В минувшую пятницу, 10 апреля, в Томске под колеса Lada Vesta попал 27-летний пешеход, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 21.35 на ул.Красноармейской, 123а. По предварительным данным, в момент ДТП мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев ДТП просят обратиться по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (38-22) 27-15-52.

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