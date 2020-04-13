РЖД временно отменяет рейсы Томск-Москва и Томск-Анапа

13 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки РЖД временно отменяет рейсы Томск-Москва и Томск-Анапа.

Как сообщается на сайте РЖД, рейс Томск-Москва с отправлением из Томска отменяется с 16 апреля, отправлением из Москвы с 18 апреля. Поезда Томск-Анапа с отправлением из Томска отменяются с 23 апреля, из Анапы - с 27 мая.

Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее были отменены поезда Томск-Новосибирск.

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