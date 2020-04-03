Со следующей недели временно отменяется поезд Томск — Новосибирск

3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

На следующей неделе в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки временно отменяется поезд Новосибирск — Томск, сообщается на сайте РЖД.

«Отменяется из Новосибирска с 8 апреля, из Томска — с 9 апреля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.

С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь.

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