Со следующей недели временно отменяется поезд Томск — Новосибирск
3 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова
На следующей неделе в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки временно отменяется поезд Новосибирск — Томск, сообщается на сайте РЖД.
«Отменяется из Новосибирска с 8 апреля, из Томска — с 9 апреля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда.
С порядком возврата билетов можно ознакомиться здесь.
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