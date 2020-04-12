Томск вошел в десятку наиболее успешно борющихся с коронавирусом муниципалитетов

12 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Томск вошел в рейтинг наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС. Его подготовили эксперты департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ совместно с Центром развития политического капитала.

Как поясняют авторы рейтинга, для анализа эксперты выделили более 20 параметров, в том числе: обеспечение работы городских горячих линий по оказанию консультативной помощи, поддержка бизнеса, медицинских работников, пожилых людей, привлечение общественности к мониторингу и контролю принятых мер, дезинфекция помещений и общественных пространств. Он проводился на основании нормативно-правовых актов, открытых данных, размещенных на официальных сайтах администраций муниципалитетов, в их аккаунтах в социальных сетях и СМИ.

Всего было исследовано более 60 российских городов, за исключением городов федерального подчинения - Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В первой десятке, наряду с Томском, оказались Уфа, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Нижний Новгород, Хабаровск, Петрозаводск, Салехард и Ставрополь.

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