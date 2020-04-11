В Томской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Томский Обзор / Фото: 11 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на утро 11 апреля в Томской области по-прежнему с подтвержденным диагнозом коронавирус на лечении в инфекционном отделении находится один человек, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Семь пациентов продолжают лечение в инфекционном отделении больницы № 3 Томска и в детской больнице имени Сибирцева. Результаты их обследования на коронавирус отрицательные.

В обсерваторе на двухнедельном карантине находятся 22 человека.

С сегодняшнего дня в ежедневный мониторинг по эпидемиологической обстановке в Томской области в связи с коронавирусом включен респираторный госпиталь, созданный на базе медико-санитарной части № 2 Томска. Сейчас в нем находятся 53 пациента, у которых обнаружены признаки средне-тяжелой и тяжелой респираторной инфекции. У 39 человек анализы показали отрицательный результат по коронавирусу, 14 тестов переданы на исследование.

«Потоки пациентов, имеющих отрицательные результаты по COVID-19, и тех, чьи анализы еще на исследовании, не пересекаются. В случае подтверждения коронавируса у заболевшего, он будет переведен в подготовленное отделение», - подчеркнул заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса на территории Томской области, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Напомним, по решению губернатора, руководителя регионального штаба Сергея Жвачкина до 15 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции. Региональный штаб по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавируса просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Информация о горячих линиях, открытых в регионе, находится на официальном сайте администрации Томской области в разделе «Коронавирусная инфекция. Горячие линии».

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