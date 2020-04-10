Центр занятости Кожевниковского района трудоустроил более 30 человек

10 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

В селе Кожевниково более 30 безработных жителей вышли на работу на фермы и в хозяйства, трудоустроившись трактористами-машинистами, мастерами по ремонту оборудования, подсобными рабочими, агрономами и инженерами.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, еще десять претендентов на вакансии проходят собеседование в режиме онлайн связи.

«Приближаются посевные работы на полях, и руководители сельхозпредприятий — «Вороновское», «Колос», агрофермы «Межениновская» — обратились в центр занятости для подбора работников. Работодателям предложили соискателей из числа длительно неработающих, и в течение недели после предварительного собеседования люди были трудоустроены», — сообщила директор центра занятости Людмила Вакурина.

Ежегодно еще до начала сезонных работ, специалисты центров занятости организуют среди состоящих на учете подготовительную работу — формируют банк вакансий и проводят профессиональную ориентацию. Тех, кому требуются новые профессиональные навыки, направляют на обучение.

Банк вакансий службы занятости насчитывает десятки предложений от работодателей сельскохозяйственной отрасли — агрономы, трактористы-машинисты, зоотехники, ветеринарные врачи, подсобные рабочие.

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