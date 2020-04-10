Виртуальный музей начал выпускать медицинские маски, вдохновленные томскими наличниками
10 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: vk.com/nalichniki
Виртуальный музей резных наличников запустил в продажу маски с изображениями наличников из Орла, Улан-Удэ, Иркутска, Ивановской, Саратовской областей и Томска.
«Маска для ценителя резных наличников. Защищает от вирусов, пыли, дурного глаза, и попадания в рот насекомых. Защита от сглаза, порчи и злых людей опционально — по желанию», — говорится на сайте музея.
Приобрести маски можно здесь, их стоимость составляет 490 рублей.
Виртуальный музей резных наличников существует с 2010 года. Целью проекта является расширение знания в области культуры России через изучение истории деревянного зодчества.
Коллекция Виртуального музея наличников составляет более 15 тысяч снимков уникальных резных наличников.
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