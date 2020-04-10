Виртуальный музей начал выпускать медицинские маски, вдохновленные томскими наличниками

Томский Обзор / Фото: 10 апреля 2020 // Фото: vk.com/nalichniki

Виртуальный музей резных наличников запустил в продажу маски с изображениями наличников из Орла, Улан-Удэ, Иркутска, Ивановской, Саратовской областей и Томска.

«Маска для ценителя резных наличников. Защищает от вирусов, пыли, дурного глаза, и попадания в рот насекомых. Защита от сглаза, порчи и злых людей опционально — по желанию», — говорится на сайте музея.

Приобрести маски можно здесь, их стоимость составляет 490 рублей.

Виртуальный музей резных наличников существует с 2010 года. Целью проекта является расширение знания в области культуры России через изучение истории деревянного зодчества.

Коллекция Виртуального музея наличников составляет более 15 тысяч снимков уникальных резных наличников.

Тэги/темы: