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Виртуальный музей начал выпускать медицинские маски, вдохновленные томскими наличниками

Томские новости, наличники Томск деревянная архитектура резьба по дереву Виртуальный музей начал выпускать медицинские маски, вдохновленные томскими наличниками

Виртуальный музей резных наличников запустил в продажу маски с изображениями наличников из Орла, Улан-Удэ, Иркутска, Ивановской, Саратовской областей и Томска.

«Маска для ценителя резных наличников. Защищает от вирусов, пыли, дурного глаза, и попадания в рот насекомых. Защита от сглаза, порчи и злых людей опционально — по желанию», — говорится на сайте музея.

Приобрести маски можно здесь, их стоимость составляет 490 рублей.

Виртуальный музей резных наличников существует с 2010 года. Целью проекта является расширение знания в области культуры России через изучение истории деревянного зодчества.

Коллекция Виртуального музея наличников составляет более 15 тысяч снимков уникальных резных наличников.

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