Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области нет
По данным на утром пятницы, 10 апреля, в Томской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Подтвержденный диагноз коронавируса у одного заболевшего, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Новых поступивших в больницу № 3 Томска нет, у шести пациентов, получающих здесь лечение, результаты ПЦР-тестов на коронавирус отрицательные. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева на лечении находятся три ребенка, у одного из них результат анализов отрицательный, у двух вновь поступивших – на исследовании.
В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 19 человек, заболевших среди них нет.
Напомним, всего в Томской области было зарегистрировано 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели.