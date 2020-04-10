Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Томской области нет

Томский Обзор / Фото: 10 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

По данным на утром пятницы, 10 апреля, в Томской области не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Подтвержденный диагноз коронавируса у одного заболевшего, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новых поступивших в больницу № 3 Томска нет, у шести пациентов, получающих здесь лечение, результаты ПЦР-тестов на коронавирус отрицательные. В детской инфекционной больнице имени Сибирцева на лечении находятся три ребенка, у одного из них результат анализов отрицательный, у двух вновь поступивших – на исследовании.

В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 19 человек, заболевших среди них нет.

Напомним, всего в Томской области было зарегистрировано 4 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Трое заболевших выздоровели.

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