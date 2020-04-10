Пожарные спасли двух женщин и ребенка из горящего дома в Томской области

10 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Вчера утром, 9 апреля, в селе Подгорное загорелся частный брусовой жилой дом с дощатой верандой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 11.44. К приезду пожарных крыша дома и веранда были полностью охвачены огнем. Сотрудники МЧС через оконный проем спасли двух женщин и 11-летнего мальчика.

Возгорание было ликвидировано в 12.17. В результате обгорела обрешетка крыши дома, сгорела веранда. Площадь пожара составила 47 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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