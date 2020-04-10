Томь вскрылась до устья

Томский Обзор / Фото: 10 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

За сутки ледоход на Томи прошел более 55 километров. Река вскрылась на всем протяжении до устья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Паводковая обстановка на территории региона продолжает оставаться стабильной. Опасные отметки за время прохождения ледохода превышены не были, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

На Оби кромка ледостава находится в районе деревни Астраханцево Кожевниковского района, за сутки пройдено 17 километров. Ожидается дальнейшее вскрытие реки на территории Шегарского района.

Спасатели призывают томичей быть внимательными в данный период, соблюдать меры личной безопасности и не подходить близко к берегам рек.

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