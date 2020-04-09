Администрация Томской области дала разъяснения по ситуации с усилением патрулирования

9 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

От жителей Томска в региональный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции поступили жалобы о проверках граждан сотрудниками органов внутренних дел, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Режим „повышенная готовность“ прямо указывает на усиление работы правоохранительных органов и контроль за мобильностью граждан. Сотрудники полиции вправе проверить документы (а граждане обязаны покидать дома с удостоверениями личности), установить причину передвижения граждан и в случае нарушения режима оформить протокол об административном правонарушении. Наказание по этому факту назначает суд», говорится в сообщении.

Также уточняется, что действия сотрудников полиции и решение суда в данном случае опираются на требования статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Невыполнение требований этой статьи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Администрация области поясняет, что жители региона по-прежнему вправе выходить из дома в ближайший продуктовый магазин, в аптеку, в медучреждение, для выноса мусора и выгула собаки (в радиусе 200 метров от места регистрации), на работу (при предъявлении служебного удостоверения либо справки от работодателя в произвольной форме в случае, если деятельность организации не приостановлена в соответствии с режимом «повышенная готовность»). Также граждане могут поехать на дачу в узком семейном кругу, однако рекомендуем во избежание недоразумений иметь при себе документы, подтверждающие право на использование земельного участка, находящегося за городской чертой.

Напоминаем, что с 18 марта распоряжением губернатора на территории Томской области действует режим «повышенная готовность», а с 22 часов 31 марта — режим полной самоизоляции, которые накладывают ряд ограничений на граждан и деятельность организаций.

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