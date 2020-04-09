Четвертый заболевший коронавирусом в Томской области не пересекал границу России

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Четвертый пациент, у которого был диагностирован COVID-19, в последнее время не пересекал границу России, но выезжал за пределы Томской области, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Отмечается, что заболевший не попадает по здоровью в группу риска. На сегодняшний день у него есть симптомы ОРВИ, однако в целом состояние удовлетворительное. Часть результатов анализов контактных с заболевшим – близких родственников и коллег - уже готова, все пробы отрицательные.

Об этом на ежедневном брифинге сегодня, 9 апреля, сообщил заместитель руководителя регионального штаба по оперативному реагированию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Томской области, вице-губернатор Иван Деев.

«Сегодня взяты тесты у тех, кто установлен эпидемиологами по всей цепочке контактов. Результаты будут известны в ближайшее время», - уточнил заместитель губернатора Иван Деев.

Он отметил, что последний случай заболевания подтверждает необходимость и важность соблюдения самоизоляции, минимизации контактов с окружающими.

«На сегодняшний день это самый эффективный способ профилактики коронавирусной инфекции», - подчеркнул Иван Деев.

Напомним, четвертый случай заболевания COVID-19 в Томской области был зафиксирован вчера, 8 апреля. Трое заболевших выздоровели.

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