В Томской области женщина получила торт вместо заказанных телефонов

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2020 // Фото: pixabay.com

Женщина стала жертвой мошенников, заказав сотовые телефоны на сайте объявлений, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, потерпевшая нашла объявление о продаже телефонов, стоимостью 12 500 рублей. Позвонив на указанный телефон, она узнала, что товар может быть выслан почтой. Потерпевшая перевела 6250 рублей на банковскую карту продавца, в ответ ей был прислан снимок чека об отправке товара. После чего женщина перевела оставшуюся часть денег, а также оплату за отправку товара почтой.

Придя на почту за посылкой женщина вскрыла упаковку, однако вместо заказанных телефонов лежал торт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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