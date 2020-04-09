Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томской области снизилась более чем на 30%

9 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: Евгений Чернигов

За неделю в уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Томской области снизился на 30,5% и находится ниже эпидпорога в большинстве групп населения, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Так уровень заболеваемости по совокупному населению ниже эпидпорога на 12,7%. Однако, в возрастной группе старше 15 лет эпидпорог все еще выше нормы на 40,2%.

Также уточняется, что в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на COVID-2019. За все время только в 4 случаях подтвержден диагноз заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю новых случаев заболевания в Томской области не выявлено.

В целях профилактики респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, специалисты рекомендуют:

избегать или сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте;

при необходимости посещения общественных мест держаться дистанции 1м;

ограничить контакты с людьми, которые имеют симптомы заболевания;

при признаках заболевания оставаться дома и вызвать врача;

как можно чаще и тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать антисептиком;

регулярно обрабатывать гаджеты, клавиатуру и телефон дезинфицирущими средствами;

проводить влажную уборку и проветривание помещений;

ежедневно гулять на свежем воздухе, соблюдать режим питания, труда и отдыха;

ввести в рацион питания больше продуктов, содержащих витамин С.

Управление Роспотребнадзора по Томской области контролирует эпидситуацю по ОРВИ и гриппу и настоятельно рекомендует в случае обнаружения признаков заболевания незамедлительно вызвать врача на дом, во избежание осложнений не заниматься самолечением.

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