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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томской области снизилась более чем на 30%

Томские новости, Эпидемия гриппа, пандемия эпидемия коронавирус орви простуда Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Томской области снизилась более чем на 30%

За неделю в уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Томской области снизился на 30,5% и находится ниже эпидпорога в большинстве групп населения, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Так уровень заболеваемости по совокупному населению ниже эпидпорога на 12,7%. Однако, в возрастной группе старше 15 лет эпидпорог все еще выше нормы на 40,2%.

Также уточняется, что в рамках мониторинга за пневмониями проводятся исследования на COVID-2019. За все время только в 4 случаях подтвержден диагноз заболевания коронавирусом. За прошедшую неделю новых случаев заболевания в Томской области не выявлено.

В целях профилактики респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, специалисты рекомендуют:

Управление Роспотребнадзора по Томской области контролирует эпидситуацю по ОРВИ и гриппу и настоятельно рекомендует в случае обнаружения признаков заболевания незамедлительно вызвать врача на дом, во избежание осложнений не заниматься самолечением.

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