Томские пищевики призывают поддержать сибирских рестораторов

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2020 // Фото: change.org

Томская ассоциация пищевиков призывает томичей подписать петицию рестораторов Сибири о необходимости принятия срочных мер поддержки общепита во избежании долгов и разорений отрасли.

Как уточняют в ассоциации, меры, перечисленные в петиции, могут помочь во время вынужденных закрытий тысячи рабочих мест и облегчить кредитное и ипотечное бремя сотрудников отрасли.

«Положение в отрасли критическое и в ближайшие недели будет только усугубляться, поэтому действовать надо быстро, думаю, что петиция тот самый шаг, который может нам помочь», - прокомментировала Наталья Лунгина, директор компании «Сибирские блины»

Авторы петиции отмечают, что отрасль общественного питания в Сибири, точно так же как и в центральных регионах, является максимально пострадавшей от мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Совокупный объем выручки предприятий питания в наших регионах снизился на 80-100%. Авторы петиции обращаются к правительству с просьбой продолжить совместную работу для поиска эффективных и «не инвазивных» методов и путей сохранения отрасли. Со списком предложений можно ознакомиться здесь.

«Подписал эту петицию, так как считаю, что мы, союз пищевиков, можем и должны влиять на процессы в нестабильной экономической ситуации, кто нас защитит, ели не мы сами?» комментирует сложившуюся ситуацию Артем Багреев, президент Ассоциации пищевиков Томской области.

На момент написания материала петицию поддержали 410 человек.

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