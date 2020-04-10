Эксперты ожидают подтоплений во вторую волну паводка в Томской области

Томский Обзор / Фото: 10 апреля 2020 // Фото: Владимир Дударев

В Томской области эксперты прогнозируют, что со второй волной паводка в регион придет обильное половодье, которое может вызвать незначительные подтопления и переливы дорог.

«В верховьях реки Томь полторы нормы запаса снега еще. И по объемам это половодье будет больше среднемноголетних норм, пока расслабляться рано, вода все равно будет», — отметил на прошедшей сегодня пресс-конференции начальник томского Гидрометцентра Владимир Ушаков.

Он также добавил, что по прогнозам, 10 апреля новосибирское водохранилище сбрасывает воду до минимума и начинает набирать.

«А там, по данным наших экспедиционных наблюдений две нормы снега в этом году. То есть Обь еще пойдет, водохранилище будет наполняться. Излишки воды будут сбрасывать, то есть в Оби паводок еще будет порядочный, — считает Владимир Ушаков. — Я думаю, что в этом году возможен паводок в пределах нормы или чуть больше на Чулыме, потому что там запасы снега порядка 120-130%».

В свою очередь заместитель начальника регионального ГУ МЧС Евгений Башкатов сообщил, что ледоход на Томи проходит спокойно. За сутки были зафиксированы повышения уровней воды до трех метров, но сильно ниже критических отметок.

«Каких-то серьезных опасений в плане прохождения ледохода нет. Нужно продолжать подготовку ко второй волне паводка — это последняя декада мая, первая декада июня. Когда уже не ледоход, а таяние снега, особенно в верховьях гор, где его достаточно серьезные запасы снега. Неблагоприятная обстановка сложится, если произойдет резкое потепление и дожди», — отметил Евгений Башкатов.

Начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин отметил, что в Томской области готовы развернуть порядка 58 пунктов временного размещения, которые смогут принять 14 тыс. пострадавших от паводка.

«С учетом того, что у нас на сегодняшний день есть угроза заражения инфекционными заболеваниями, в том числе новым коронавирусом, приготовлены средства дезинфекции и индивидуальной защиты для размещения граждан, чтобы исключить заражение», — отметил Сергей Лукин.

По его словам, чтобы обеспечить защиту населения в пунктах временного размещения будут находиться дезинфекционные средства, а также средства защиты.

«Рекомендации питания: одноразовая посуда, обработка посуды дезинфицирующими средствами, которые позволяют принимать пищу из них, — добавил Евгений Башкатов. — Если человек заразился, то он не будет находиться в ПВР, для этого у нас есть обсерватор, лечебные учреждения специальные».

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