Общежитие рабочих в томском поселке закрыто из-за нарушений пожарной безопасности

9 апреля 2020 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы по решению суда опечатали здание в поселке Улу-Юл Томской области, где проживали рабочие двух организаций, занимающихся лесозаготовкой и деревообработкой, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УФССП.

«С иском в суд о запрете эксплуатации общежития обратилась прокуратура Первомайского района после проверки пожарной безопасности объекта совместно с МЧС. В обеспечение иска суд вынес решение о приостановлении эксплуатации здания, предоставленного для круглосуточного проживания и пребывания граждан», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на момент приезда приставов рабочие в общежитии уже не проживали.

Ранее сообщалось, что в поселке Улу-Юл в конце марта сгорело общежитие, в котором проживало 40 граждан Узбекистана, которые работали на местном деревообрабатывающем предприятии. Никто не погиб, но огонь почти полностью уничтожил здание. Местные власти предоставили погорельцам жилье.

Кроме того, в январе в поселке Причулымский Томской области при возгорании здания, используемого для проживания рабочих, погибли 12 человек, 11 из которых — граждане Узбекистана.

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