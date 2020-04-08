Подросток попал под колеса Lada Granta в Томске

Томский Обзор / Фото: 9 апреля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 8 апреля, в Томске под колеса Lada Granta попал 13-летний подросток, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.15 на ул.Красноармейской, 56. По предварительным данным, в момент ДТП подросток переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы.

Очевидцев произошедшего просят обратиться по адресу ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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