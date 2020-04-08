Власти Северска и СХК ввели новый порядок въезда и выезда в ЗАТО

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2020 // Фото: Википедия

Администрация Северска и руководство Сибирского химического комбината изменили правила въезда в ЗАТО на время режима полной самоизоляции. Это сделано для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так въезд в ЗАТО будет разрешен тем, кто едет в город по служебной необходимости или возвращается в с работы из других муниципалитетов. Для подтверждения этих фактов жителям региона необходимо иметь при себе соответствующую справку от работодателя.

Въезд и выезд через КПП также разрешается для посещения медицинских учреждений по направлению врача, ухода за детьми, престарелыми людьми, инвалидами, тяжелыми больными и на похороны. Для получения пропуска необходимо обращаться в режимно-секретную службу администрации ЗАТО Северск или в службу безопасности АО «СХК» с подтверждающими документами.

Для посещения садовых участков и дач за пределами городской контролируемой зоны потребуется справка правления садового общества или заявление в свободной форме для предъявления часовому на КПП.

При предъявлении соответствующих документов ограничения не коснутся сотрудников медицинских учреждений, правоохранительных органов, военнослужащих, спасателей, работников органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, других организаций, чьи действия направлены на защиту жизни, здоровья, прав и свобод человека. Беспрепятственно смогут пересекать границы закрытого города также владельцы пропусков 1, 2 и 3 групп.

Документы и пропуска на выезде из Северска проверяться не будут.

Северчане с пропиской, но без документального обоснования выезда из города, смогут проехать через КПП один раз — при условии пройти режим полной самоизоляции по месту регистрации.

Остальным гражданам до отмены полной самоизоляции въезд через КПП «Центральный» и «Сосновка» будет запрещен. КПП, расположенные на берегу Томи, временно закрываются. Приостанавливаются визиты в Северск для посещения театров, музеев, зоопарка, спортивных, культурных и образовательных мероприятий. При этом доставка в Северск грузов для жизнеобеспечения города будет осуществляться в обычном режиме — без ограничений.

«Дополнительные мероприятия разработаны к ранее принятым решениям об изменении правил въезда в Северск в рамках рекомендаций регулирующих органов Томской области, а также в связи с многочисленными обращениями граждан», — сообщает администрация закрытого города.

Новый порядок въезда и выезда в ЗАТО Северск согласован региональным оперативным штабом по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

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