Томский госуниверситет оплатил интернет студентам в общежитиях

Руководство ТГУ решило предоставить студентам в общежитиях бесплатный доступ к образовательным ресурсам. Университет взял на себя расходы по оплате внешнего трафика до 30 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

«Часть образовательных ресурсов находится в сети TSUNet — наш Moodle, Adobe Connect. Эти ресурсы всегда были доступны студентам без ограничений. Все остальные образовательные платформы и инструменты требуют внешнего канала связи, и университет взял на себя эти расходы, чтобы студенты могли учиться в дистанционном формате без затруднений. Теперь чтобы получить доступ к внешним ресурсам, студентам в апреле не нужно оплачивать интернет», — пояснил начальник управления информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ТГУ Ростислав Гавриленко.

До 30 апреля все студенты, зарегистрированные в сети ТГУ, могут пользоваться внешним интернетом бесплатно, вне зависимости от выбранного тарифа. Если же студент не зарегистрирован в сети, ему нужно зайти в свой личный кабинет на accounts.tsu.ru и выбрать «Зарегистрировать интернет в общежитии». После регистрации он получит доступ во внешний интернет — и к проводной сети (по технологии VPN), и к беспроводной (WI-FI wifidormitory). Скорость будет зависеть от выбранного учащимся тарифного плана.

В случае возникновения проблем с интернетом учащиеся могут обращаться в Управление информатизации по телефону 529-869 (работает в будни с 10:00 до 17:00) или по почте admin@mail.tsu.ru в рабочие дни.

Для поддержки студентов, которым необходима подработка во время самоизоляции, ТГУ создал базу вакансий — Uniprofi. В списке предложений от вуза и его партнеров есть должности техников по сопровождению онлайн-курсов, помощников замдеканов по электронному обучению, санобработчиков, специалистов техподдержки и call-центров и другие. Свои резюме студенты могут присылать на адрес studbirzha.tsu@yandex.ru.

В соответствии с указом президента РФ и приказом Минобрнауки РФ Томский государственный университет с 6 апреля продолжает дистанционное обучение студентов. Все 4500 курсов переведены в онлайн, используются все доступные платформы для обучения, основной объем работы фиксируется в Moodle ТГУ, однако преподаватели могут использовать и другие инструменты — ZOOM, Скайп, ВКонтакте, WhatsApp и другие.

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